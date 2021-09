Clan stranieri | meno violenza e più infiltrazioni nel sistema politico e imprenditoriale L’allarme della Dia | “Nel mirino delle mafie ci sono i fondi Ue per l’emergenza Covid”

(Di mercoledì 22 settembre 2021) La trasformazionemafia, cone piùnel, il rapporto con i, soprattutto nigeriani e albanesi, ieuropei nel, passando per il narcotraffico di cui la ‘ndrangheta è capofila, fino ad arrivare all’usotecnologia e all’apertura ai bitcoin.solo alcuni dei temi che emergono dalla relazione trasmessa dalla Direzione Investigativa Antimafia al Parlamento (qui il documento integrale) per quanto concerne il secondo semestre 2020. Nel periodo analizzato, la Dia lanciaprincipalmente sui risvolti negativi che il-19 ha avuto ...

Una mafia che ha intensificato il rapporto con i, da quelli albanesi ai nigeriani, non lasciandosi scappare le opportunità di mettere le mani sui fondi europei e nel traffico di droga. ...'L'esistenza di una multiforme varietà di sodalizie di collegamenti con organizzazioni ... Inigeriani sono attivi in Italia dagli anni '80 e ad avere particolare rilievo sono i '...Riconosciuta l’aggravante mafiosa. Gli imputati nel maxi-processo accusati di usura, intimidazioni e detenzione di armi. Casamonica: è mafia.Nella zona di Toritto, il clan Parisi è operativo attraverso il gruppo ZONNO. Quanto all’operatività nel settore degli stupefacenti, invece, il gruppo criminale trattava marijuana, hashish, eroina, am ...