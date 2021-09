Usa | il video shock degli agenti che frustano migranti al confine con il Messico

(Di martedì 21 settembre 2021) Fa molto discutere in queste ore negli Stati Uniti undiffuso dai media americani nel quale alcunidella polizia di frontiera americana a cavallo sembrano intenti ad usare la frusta contro iche chiedono asilo alcol, dove è scoppiata una nuova crisi umanitaria per l’arrivo di oltre 10mila persone. “Orribile da vedere”, ha commentato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. “Ho visto alcune delle immagini, non riesco a immaginare alcun contesto che lo renderebbe appropriato”, ha detto Psaki. “Penso che nessun che abbia visto quelle immagini pensi sia accettabile o appropriato”, ha aggiunto. Si tratta della crisi umanitaria più grave dall’inizio del mandato di Joe Biden, che in queste ore debutta all’assemblea generale dell’Onu. Quanto alla decisione di Joe Biden ...

