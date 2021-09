Samsung vince la battaglia tra brand: i suoi smartphone sono i più cercati (Di martedì 21 settembre 2021) Gli italiani cercano gli smartphone Samsung, ma Apple e Xiaomi non restano di certo a guardare: ecco i brand più popolari nel nostro Paese. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 21 settembre 2021) Gli italiani cercano gli, ma Apple e Xiaomi non restano di certo a guardare: ecco ipiù popolari nel nostro Paese. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Samsung vince la battaglia tra brand: i suoi smartphone sono i più cercati #galaxys21 #samsung - infoitscienza : Samsung è il brand più cercato in Italia, iPhone 12 vince tra gli smartphone - thefortune12 : RT @thefortune12: L' ITALIA VINCE PER ORIGINALITA' In un concorso internazionale coreano é stata premiata la creatività e l'originalità it… - thefortune12 : L' ITALIA VINCE PER ORIGINALITA' In un concorso internazionale coreano é stata premiata la creatività e l'original… - GaetanoCalabr87 : RT @SimoneRusso_YT: NUOVO VIDEO?? APPLE VS SAMSUNG - AirTag CONTRO SmartTag. (Chi VINCE?) -