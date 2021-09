Basket | Supercoppa 2021 | la Virtus Bologna batte l’Olimpia Milano e si aggiudica il primo trofeo stagionale

(Di martedì 21 settembre 2021) LaSegafredosiilndo l’AX Armani Exchangenella finale delladi. Un’affermazione importante per gli uomini di Scariolo, che conducono il match per quasi tutta la durata del match, dimostrando una solidità difensiva importante unita ad un’alta percentuale realizzativa: termina 90-84. Per le Vu Nere si tratta della seconda affermazione nel torneo nella loro storia: vendicata la finale dello scorso anno proprio contro, e bissato il successo contro gli uomini di Messina dopo la vittoria nella serie Scudetto della scorsa stagione. RIVIVI IL LIVE: ...

Advertising

sportli26181512 : La Virtus Bologna vince la Supercoppa di basket, battuta Milano 90-84: La Virtus Bologna ha vinto la Supercoppa ita… - Dario_Melli : La Virtus Bologna vince la Supercoppa di basket, battuta Milano 90-84 - DanieleRaponi : #Supercoppa #basket #Virtus #Bologna vince la #Supercoppa ?? battuta in finale #Olimpia #Milano 90-84 è il 2º titolo… - Gazzetta_it : La Virtus riparte vincendo: Olimpia sempre dietro, la Supercoppa è di Scariolo #Supercoppa - sportface2016 : #Basket, #Supercoppa 2021: la #VirtusBologna batte l'#OlimpiaMilano e si aggiudica il primo trofeo stagionale -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Supercoppa

La Virtus Bologna ha vinto laitaliana di2021 battendo in finale Milano 90 - 84. Bissato il successo nella finale scudetto della scorsa stagione, sempre contro l'Olimpia. Grande protagonista Jaiteh, che ha ...di Fabio Belli) Diretta/ Venezia Virtus Bologna (risultato finale 71 - 72): la Virtus vola in finale! DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE DI...La Virtus Segafredo Bologna si aggiudica il primo trofeo stagionale, battendo l’A\|X Armani Exchange Milano nella finale della Supercoppa 2021 di basket. Un’affermazione import ...Alle 21 palla a due per il primo trofeo della stagione della pallacanestro italiana, rivincita della finale scudetto vinta l’anno scorso dalle V nere ...