Serie B | il Como a Cosenza cerca la prima vittoria

(Di lunedì 20 settembre 2021)- Domani sera alle 20.30, ilproverà al Marulla dia conquistare lain campionato. La sconfitta contro il Frosinone e le tre partite da giocare in una settimana, ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie Como

- Domani sera alle 20.30, ilproverà al Marulla di Cosenza a conquistare la prima vittoria in campionato. La sconfitta contro il Frosinone e le tre partite da giocare in una settimana, costringono mister Gattuso a cambiare ......ZONEID insideposttop_18447 Parte subito con un big match la 5a giornata del campionato diB. ... ore 18.00 Benevento - Cittadella: ore 18.00 Cosenza -: ore 20.30 Crotone - Lecce: ore 20.30 ...Domani sera, i giallorossi affronteranno il Crotone, squadra che si gode l’avvio importante del 20enne di proprietà dell’Inter. La retroguardia del Lecce dovrà fare particolare attenzione a Samuele Mu ...Tornano gli Oscar LBF, dopo un anno di "pausa": un momento molto sentito e apprezzato da addetti ai lavori, appassionati e non solo, che verrà celebrato ...