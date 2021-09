La Romanina | mancano le piazze per socializzare | il quartiere si ritrova nel gruppo Facebook

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 20 settembre 2021) Il potere dei social avvicina i cittadini della, uniti per il. Nel giro di 3 anni, infatti, il“Sei dellase…” ha visto crescere in maniera esponenziale i propri iscritti, grazie anche alla “nuova gestione” di Riccardo Di Vito, amministratore (insieme alla moglie Daniela) e “anima” del, che è riuscito a portare praticamente il 70% degli abitanti della zona nella “piazza virtuale” da lui gestita. Le origini delIlè nato diversi anni fa, ma non aveva mai avuto successo tra gli abitanti del. 3 anni fa è stato preso in mano da Riccardo: aveva pochi iscritti che interagivano raramente. “All’inizio – spiega Di Vito – era formato solo da un piccolo gruppetto di ...