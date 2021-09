“Amici”, Marcello Sacchetta abbandona il talent show: “Decisione un po’ sofferta”, la reazione dei colleghi [FOTO] (Di domenica 19 settembre 2021) Il ballerino protagonista, nonché volto del daytime pomeridiano di Amici non sarà nel cast del talent show. Il programma televisivo, condotto da Maria De Filippi sta per tornare in onda per la sua nuova edizione; ma l’annuncio social che ha pubblicato poche ore fa Marcello Sacchetta ha letteralmente spiazzato i fan. “Devo dirvi una cosa … L'articolo “Amici”, Marcello Sacchetta abbandona il talent show: “Decisione un po’ sofferta”, la reazione dei ... Leggi su velvetgossip (Di domenica 19 settembre 2021) Il ballerino protagonista, nonché volto del daytime pomeridiano dinon sarà nel cast del. Il programma televisivo, condotto da Maria De Filippi sta per tornare in onda per la sua nuova edizione; ma l’annuncio social che ha pubblicato poche ore faha letteralmente spiazzato i fan. “Devo dirvi una cosa … L'articolo “”,il: “un po’”, ladei ...

Advertising

ciropellegrino : #AldoGrasso già che c'era poteva usare poi un po' del suo prezioso acume pure per raccontarci come mai sul suo gior… - ilriformista : Dell’Utri compie 80 anni e 200 amici comprano una pagina del “Corriere” per fargli gli auguri. #Travaglio si indign… - francobus100 : Amici, Marcello Sacchetta se ne va, l’annuncio social. Le reazione, da Stefano De Martino a Lorella Cuccarini… - ertreninothomas : Oggi si forma la nuova classe di amici e non c’è nemmeno Marcello chiedetemi come sto #Amici21 - GiuseppeporroIt : Marcello Sacchetta non torna ad Amici e rivela il motivo della sua scelta: le reazioni di Stefano De Martino e Giul… -