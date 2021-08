MotoGP | GP Stiria 2021 Francesco Bagnaia | “Non ho fatto vacanze | obiettivo tenere dietro Quartararo”

(Di giovedì 5 agosto 2021) Poco meno di 24 ore al via con le prove libere per il GP di. Sul Red Bull Ring di Spielberg in Austriaproverà a rosicchiare punti in classifica per accorciare su Fabionel Mondiale. Il pilota della Ducati ha 47 punti di distacco dal francese, ma la pista austriaca è favorevole alle caratteristiche tecniche e di guida della Ducati: “Sarà difficile ma dobbiamo colmare questo gap. Le prossime due gare saranno fondamentali. Dobbiamo sfruttare al meglio questa pista a noi amica, dove le Yamaha hanno qualche difficoltà, e ...

Advertising

Eurosport_IT : ?? Valentino Rossi annuncia il ritiro #MotoGP | #Rossi | #VR46 | #ValentinoRossi - Lautaro79772178 : RT @Eurosport_IT: ?? Valentino Rossi annuncia il ritiro #MotoGP | #Rossi | #VR46 | #ValentinoRossi - MArturoSav : RT @Eurosport_IT: ?? Valentino Rossi annuncia il ritiro #MotoGP | #Rossi | #VR46 | #ValentinoRossi - horottoilvetro : RT @Eurosport_IT: ?? Valentino Rossi annuncia il ritiro #MotoGP | #Rossi | #VR46 | #ValentinoRossi - EmilioBem : RT @Eurosport_IT: ?? Valentino Rossi annuncia il ritiro #MotoGP | #Rossi | #VR46 | #ValentinoRossi -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Stiria

il giorno dalla conferenza dei piloti del GP di. Tra i più attesi a Spielberg Quartararo, leader del Mondiale e vincitore ad Assen dell'... Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20,alle 14: il ...Vacanze finite per i piloti dellache si apprestano a tornare in pista, più riposati che mai per un GP diche si preannuncia molto equilibrato . C'è però chi di vacanze ne ha fatte poche. Come Pecco Bagnaia, terzo in ...Come annunciato all’inizio della stagione, al termine della pausa estiva Valentino Rossi ha comunicato le sue intenzioni sul suo futuro in una conferenza stampa convocata prima del GP Stiria. «Ho ...LIVE MotoGP - La diretta della conferenza stampa di Valentino Rossi, dove parlerà del suo futuro. Si ritira o continuerà a correre?