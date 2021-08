Grandi navi: ok Senato a dl con 175 sì, passa alla Camera (Di giovedì 5 agosto 2021) L'Aula del Senato ha approvato con 175 voti favorevoli il ddl di conversione in legge del decreto Grandi navi, che detta nuove norme per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 5 agosto 2021) L'Aula delha approvato con 175 voti favorevoli il ddl di conversione in legge del decreto, che detta nuove norme per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Grandi navi, dal Senato ok al dl con 175 sì: ora passa alla Camera #grandinavi - RaiNews : L'aula del Senato ha approvato, con 175 voti a favore, 8 contrari e un astenuto, il dl sulla tutela delle vie d'acq… - Loredanataberl1 : RT @sole24ore: Decreto grandi navi: 10 milioni per ricollocare i lavoratori di aziende fallite, 705 milioni per la continuità dell’ex Ilva… - Siderweb : #Approvato al #Senato il #DlGrandiNavi, con #modifiche anche per il lavoro. Il provvedimento torna alla #Camera il… - AA31192Patriota : RT @vocedelpatriota: Grandi navi via da Venezia, azzerato un intero sistema economico. Speranzon (FdI): “Danni alle aziende e ai lavoratori… -