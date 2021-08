Gigi D’Alessio, il nome del nuovo figlio: l’indiscrezione (Di giovedì 5 agosto 2021) Gigi D’Alessio sta per diventare padre per la quinta volta: chi è la compagna di 26 anni più giovane di lei e come si chiamare il nascituro Gigi D’Alessio (Getty Imges)Nelle ultime ore una delle notizie più importanti del gossip è stata la gravidanza di Denise Esposito, 26enne napoletana e compagna di Gigi D’Alessio che dall’artista aspetta un figlio. Per il cantante è il quinto dopo i tre avuti dalla storica moglie e Andrea, il bambino nato dalla relazione con Anna Tatangelo. Proprio ieri è uscita la notizia che la cantante di Sora pare non abbia gradito ... Leggi su ck12 (Di giovedì 5 agosto 2021)sta per diventare padre per la quinta volta: chi è la compagna di 26 anni più giovane di lei e come si chiamare il nascituro(Getty Imges)Nelle ultime ore una delle notizie più importanti del gossip è stata la gravidanza di Denise Esposito, 26enne napoletana e compagna diche dall’artista aspetta un. Per il cantante è il quinto dopo i tre avuti dalla storica moglie e Andrea, il bambino nato dalla relazione con Anna Tatangelo. Proprio ieri è uscita la notizia che la cantante di Sora pare non abbia gradito ...

Advertising

Terranostranew2 : Gigi D'Alessio sarà papà per la quinta: la sua compagna è incinta. @NandoBocchetti - radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: 30 Canzone di Gigi D'Alessio feat. BL4IR! Sintonizzati ora. - Emma25262283 : Un altro argomento interessante.. ma voi ascoltate Gigi D'Alessio o chi? Io ho tre tipi di preferenze, per quando f… - womanliketay : L'ho detto io che dovevo seguire Gigi d'Alessio quel giorno. - Drusill98922278 : @matteorenzi il prossimo libro scrivilo con gigi d'alessio (tanto per scimmiottare la coppia Obama-Springsteen) -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi D’Alessio Gigi D'Alessio di nuovo papà, la reazione di Anna Tatangelo su Instagram fa impazzire i social Il Messaggero