Ascolti Tv prima serata di ieri 4 Agosto 2021: ecco chi ha vinto (Di giovedì 5 agosto 2021) Ascolti Tv di ieri 4 Agosto 2021: Anche ieri è stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi agli Ascolti e dello share? Chi ha vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 4 Agosto per i principali canali televisivi italiani? Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri. Per ogni fascia oraria, esordendo dalla più combattuta, e dunque il prime time, senza ... Leggi su italiasera (Di giovedì 5 agosto 2021)Tv di: Ancheè stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi aglie dello share? Chi hasera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 4per i principali canali televisivi italiani? Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di. Per ogni fascia oraria, esordendo dalla più combattuta, e dunque il prime time, senza ...

Advertising

italiaserait : Ascolti Tv prima serata di ieri 4 Agosto 2021: ecco chi ha vinto - hyunvchan : @PRODSP3ARB guarda ho una playlist dove un minuto prima ascolti i my chemical romance e poi ti parte la sigla di dragon ball?? - sparklessaetre : È una serie ispirata ad un romanzo che doveva concludersi con la prima stagione ma è andata avanti per altre 3 graz… - ciaosononuovoqu : @jymbo79 @MinisteroSalute @istsupsan Spero che il Ministero della Salute e l’ISS ascolti il monito dell’OMS e non “… - martiigiulii : RT @janeisdelicate: Capisci di essere cresciuta quando ascolti The Way I Loved You e ti rendi conto di non volere più il ragazzo di cui par… -