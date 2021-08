Pallanuoto, Spagna prima semifinalista. Gli iberici escono alla distanza battendo gli USA (Di mercoledì 4 agosto 2021) Al via i quarti di finale del tabellone Olimpico di Pallanuoto maschile. In quel di Tokyo 2020 la Spagna è la prima semifinalista grazie al successo per 12-8 (3-3, 3-3, 1-0, 5-2) conquistato ai danni degli Stati Uniti. Match in cui gli iberici partivano nettamente favoriti, ma che gli uomini di David Martin Lozano hanno risolto soltanto nella seconda metà della contesa. Avvio solido degli USA, che impattano sia nel primo che nel secondo parziale i temibili spagnoli sul 3-3 e sul 6-6. Terzo tempo in cui i rispettivi portieri, Alex Wolf da una parte, e Daniel Pinedo Lopez dall’altra, ergono ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021) Al via i quarti di finale del tabellone Olimpico dimaschile. In quel di Tokyo 2020 laè lagrazie al successo per 12-8 (3-3, 3-3, 1-0, 5-2) conquistato ai danni degli Stati Uniti. Match in cui glipartivano nettamente favoriti, ma che gli uomini di David Martin Lozano hanno risolto soltanto nella seconda metà della contesa. Avvio solido degli USA, che impattano sia nel primo che nel secondo parziale i temibili spagnoli sul 3-3 e sul 6-6. Terzo tempo in cui i rispettivi portieri, Alex Wolf da una parte, e Daniel Pinedo Lopez dall’altra, ergono ...

Advertising

Maiosopraosotto : #aggiornamento #pallanuoto: la Spagna è la prima semifinalista. Ha battuto gli USA 12-8. Ora si sta svolgendo il 2°… - RaiSport : #Tokyo2020 La #Spagna è la prima semifinalista del torneo di #Pallanuoto maschile #GiochiOlimpici #WaterPolo Legg… - ricardorubio44 : Intanto la Spagna della pallanuoto maschile ha vinto 12-8 con gli Stati Uniti ed è in semifinale. Il portiere López… - sportface2016 : La Spagna vola in semifinale nella pallanuoto maschile #Tokyo2020 - zazoomblog : USA-Spagna in tv oggi: orario canale e diretta streaming pallanuoto Tokyo 2020 - #USA-Spagna #oggi: #orario… -