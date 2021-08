Nicole Daza | futura moglie di Marcell Jacobs | «Al fianco di un campione»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Il telefono di Nicole Daza in questi ultimi giorni non smette di squillare. Chiamate, messaggi, mail, notifiche social. Lei non si nega, la felicità è troppa. Il suo Marcell (Jacobs) dall’ultima storica e inaspettata (per l’Italia olimpica e non solo) domenica è l’uomo più veloce del mondo. Nicole, 28 anni, ligure ma con radici in Sudamerica l’ha conosciuto tre anni fa. In discoteca. Un colpo di fulmine, mi dirà, uno di quelli che in fretta di porta a mettere su famiglia: due bambini (Meghan, 9 mesi, e Anthony, due anni) e una promessa di nozze. «L’anello non c’è ancora», precisa, «Quando torna da Tokyo deve chiedermelo bene, in ginocchio».