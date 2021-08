La notizia del ricovero di Paolo Bonolis per un malore è del 2014 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il 24 luglio 2021 su Facebook è stato pubblicato un post che riporta una notizia riguardo al presentatore televisivo Paolo Bonolis. Sarebbe stato portato in ospedale dopo un improvviso malore. Si tratta di una notizia vecchia, presentata senza il contesto necessario per permettere al lettore di capire che cosa è accaduto realmente. Il contenuto, così come è stato pubblicato, risulta quindi fuorviante. Bonolis è stato ricoverato dopo un lieve malore all’ospedale di Orbetello, in Toscana, il 23 agosto 2014. All’epoca media nazionali e locali ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il 24 luglio 2021 su Facebook è stato pubblicato un post che riporta unariguardo al presentatore televisivo. Sarebbe stato portato in ospedale dopo un improvviso. Si tratta di unavecchia, presentata senza il contesto necessario per permettere al lettore di capire che cosa è accaduto realmente. Il contenuto, così come è stato pubblicato, risulta quindi fuorviante.è stato ricoverato dopo un lieveall’ospedale di Orbetello, in Toscana, il 23 agosto. All’epoca media nazionali e locali ...

