FOTO – Kaio Jorge atterra a Torino Firma con la Juventus a breve

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Tramite TMW, sono state pubblicate delledell’ggio adi(prima dire con la). View this post on Instagram A post shared by TMW – Pagina Ufficiale (@tuttomercatoweb official) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::, oltre a Milan e Juve c’è anche il Benfica, si pensa al colpoper potenziare l’attacco...

Advertising

sir_Khaay : RT @DiMarzio: #Calciomercato, @juventusfc | Ecco le prime immagini di #KaioJorge a Torino - gabryhz : RT @DiMarzio: #Calciomercato, @juventusfc | Ecco le prime immagini di #KaioJorge a Torino - hbk_89 : RT @DiMarzio: #Calciomercato, @juventusfc | Ecco le prime immagini di #KaioJorge a Torino - DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | Ecco le prime immagini di #KaioJorge a Torino - forzajuve65 : @matted40783074 @juventusfc Sarebbe iconico se lo annunciassero con la foto di RE KAIO -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Kaio

Jorge aveva pubblicato due giorni fa una(e una story) su Instagram per documentare la sua partenza in aereo dal Brasile, mentre era stato più esplicito il suo personal trainer, citando ...... sbarcaJorge CALCIO Inter, nuove sirene estere per Lautaro Martinez SPORT As Roma, Shomurodov e Cristante in partenza RITIRO Lazio, leall'arrivo ad AuronzoAi microfoni di TMW, ha parlato il giornalista Mario Sconcerti: facendo delle dichiarazioni nei confronti della Fiorentina. Le parole di Mario Sconcerti "Sì ...Nuovo colpo di calciomercato per la Juventus, che dopo Kaio Jorge potrebbe accogliere una stella dal Real Madrid: le cifre della trattativa.