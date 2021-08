Arisa fuori da Amici di Maria De Filippi sbotta sui social: “Non sono sgangherata. Fatti i c…i tuoi” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Arisa ha risposto duramente al sito web Dagospia che ha ipotizzato la sua esclusione dalla nuova edizione di Amici di L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di mercoledì 4 agosto 2021)ha risposto duramente al sito web Dagospia che ha ipotizzato la sua esclusione dalla nuova edizione didi L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

Tartaruga9731 : Arisa e Anna Pettinelli fuori Cuccarini e Urto dentro - tristi_e_soli : RT @tiziaacasoo: La Cuccarini nel canto e Arisa fuori. Amici21 non è nemmeno iniziato ed è già un NO. - Wallee___ : RT @tiziaacasoo: La Cuccarini nel canto e Arisa fuori. Amici21 non è nemmeno iniziato ed è già un NO. - AStimma : RT @tiziaacasoo: La Cuccarini nel canto e Arisa fuori. Amici21 non è nemmeno iniziato ed è già un NO. - GiuseppeporroIt : Amici 21, Anna Pettinelli fuori dopo Arisa? Arriva Elodie e Stefano De Martino è in “forse” #amici21… -