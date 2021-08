Lavoro, Regione Sardegna: avviso a sportello indennità una tantum, elenco domande ammissibili (Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) – L’Assessorato regionale del Lavoro della Sardegna ha pubblicato l’elenco delle domande di indennità telematica ammissibili dell’avviso pubblico a sportello per la concessione di una indennità una tantum. Destinatari dell’indennità – spiega la Regione – sono i lavoratori autonomi, con o senza partita iva, organismi, agenti e scuole professionistiche operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, teatro, musica, cultura, danza, inclusi i professionisti e i tecnici del settore ... Leggi su quifinanza (Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) – L’Assessorato regionale deldellaha pubblicato l’delleditelematicadell’pubblico aper la concessione di unauna. Destinatari dell’– spiega la– sono i lavoratori autonomi, con o senza partita iva, organismi, agenti e scuole professionistiche operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, teatro, musica, cultura, danza, inclusi i professionisti e i tecnici del settore ...

