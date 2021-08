Gli azzurri in gara il 4 agosto alle Olimpiadi | l’inseguimento a squadre su pista per l’oro | volley femminile e Settebello contro la Serbia

(Di martedì 3 agosto 2021) La caccia aldel quartetto di ciclistinelsu, ma anche la doppia sfida Italia-nele nella pallanuoto per decidere chi andrà a giocarsi le chance di medaglia in semifinale. È questo il piatto forte di mercoledì 4– dopo l’impegno notturno di Rachele Bruni nei 10 km di nuoto in acque libere – per la spedizione italiana, già certa di rimpolpare ancora il medagliere grazie a Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan, impegnatila Danimarca ...

Advertising

marcodimaio : Conte festeggia giustamente gli ori azzurri a #Tokyo2020. Condividiamo la sua gioia, ricordando che la legge sullo… - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | A #Tokyo2020 Ruggiero Tita e Caterina Banti hanno vinto la medaglia d'oro nella classe mista Nacra 17 d… - Federvolley : #Tokyo2020 SIIIII!??Daniele #Lupo e Paolo #Nicolai ???? volano ai quarti di finale del torneo olimpico??. Gli azzurri… - _fentyphonix : che poi c'è pure un ragazzo con gli occhi azzurri obv che mi sorride sempre e io li sulla mia sdraio a contemplare… - azzurridigloria : ????OLIMPIADI TOKYO 2020: CALENDARIO E AZZURRI IN GARA MERCOLEDI 4 AGOSTO???? Il calendario completo di domani, mercole… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli azzurri

Il Napoli Online

Un risultato che lascia qualche rimpianto, un po' per il modo beffardo in cui è maturato nel tie break, un po' perchéavevano avuto la fortuna di trovarsi nella parte del tabellone di cui ...lottano, ma non c'è più nulla da fare. Si interrompe così un percorso splendido, iniziato dal preolimpico e conclusosi dopo 4 partite di livello altissimo (due vinte) in quel di Tokyo. ...Sconfitta per l'Italvolley maschile, che ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 cede il passo all'Argentina dopo una partita lunghissima e tiratissima conclusasi solo al tie-break, e con ...Di Nicolò RubeisMILANO - La nomina voluta dal sindaco di Milano Giuseppe Sala di Silvana Carcano nel cda di Amat (Agenzia Mobilità, Ambiente ...