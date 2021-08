Fortnite – Teaser del Rift Tour con Ariana GrandeVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Advertising

IGNitalia : Ariana Grande è la prossima interprete a far parte di un enorme concerto in-game di #Fortnite. La popstar sarà pres… -

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite Teaser

Di seguito iltrailer pubblicato su Twitter : Durante il concerto in - game di Travis Scott, la mappa disi è trasformata in un video musicale semi - coreografico, cambiando colore, ...Proprio per la natura cangiante di, ogni giorno è sempre una sorpresa per i giocatori, e ... Giusto ieri Epic Games aveva lanciato unche preannunciava una collaborazione con uno dei ...Ariana Grande ha finalmente rivelato le date del suo concerto all'interno di Fortnite. Epic aveva già "anticipato" tramite delle sibilline dichiarazioni ...Ariana Grande sarà la prossima protagonista di un enorme concerto in-game di Fortnite. La popstar sarà presente nel gioco come parte dell'evento Rift Tour ad agosto, come ha annunciato Epic Games con ...