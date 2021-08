Ascoli, Sottil: "Contro il Napoli ci faremo trovare pronti, Spalletti geniale. Vi dico quale azzurro allenerei" (Di martedì 3 agosto 2021) Andrea Sottil, allenatore dell’Ascoli che affronterà il Napoli in amichevole in Abruzzo, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato: “Affronteremo il Napoli in amichevole, per noi sarà un test importante, una bella possibilità per confrontarci con una squadra di assoluto livello, allenata da un allenatore che stimo molto e che conosco perchè l'ho avuto. Col Napoli sarà un'occasione di confronto per vedere anche a punto siamo prima della gara di Coppa Italia". "Sono subentrato a dicembre, ho cercato di capire le caratteristiche dei calciatori in rosa per farli ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 3 agosto 2021) Andrea, allenatore dell’che affronterà ilin amichevole in Abruzzo, ha parlato a Radio Kiss Kiss. Di seguito quanto evidenziato: “Affronteremo ilin amichevole, per noi sarà un test importante, una bella possibilità per confrontarci con una squadra di assoluto livello, allenata da un allenatore che stimo molto e che conosco perchè l'ho avuto. Colsarà un'occasione di confronto per vedere anche a punto siamo prima della gara di Coppa Italia". "Sono subentrato a dicembre, ho cercato di capire le caratteristiche dei calciatori in rosa per farli ...

