Tokyo 2020, Salvini: “Jacobs? Da stampa straniera squallidi sospetti” (Di lunedì 2 agosto 2021) Tokyo 2020 e la vittoria di Jacobs? “Il Washington Post ed il Times lanciano sospetti di doping nei confronti del nostro campione Marcell Jacobs. squallidi. Nella vita bisogna saper perdere, fatevene una ragione”. Così il leader della Lega Matteo Salvini, che commenta i dubbi dei quotidiani stranieri sull’oro conquistato dall’atleta nei 100 metri e celebrato in tutto il mondo. “Gli annali dello sport pieni di campioni che esplodono e poi si rivelano dopati”, scriveva oggi il Washington Post, mentre su Twitter l’inglese Matt Lawton, corrispondente per il Times alle ... Leggi su italiasera (Di lunedì 2 agosto 2021)e la vittoria di? “Il Washington Post ed il Times lancianodi doping nei confronti del nostro campione Marcell. Nella vita bisogna saper perdere, fatevene una ragione”. Così il leader della Lega Matteo, che commenta i dubbi dei quotidiani stranieri sull’oro conquistato dall’atleta nei 100 metri e celebrato in tutto il mondo. “Gli annali dello sport pieni di campioni che esplodono e poi si rivelano dopati”, scriveva oggi il Washington Post, mentre su Twitter l’inglese Matt Lawton, corrispondente per il Times alle ...

