Love is in the Air, replica puntata del 2 agosto 2021 in streaming | Video Mediaset (Di lunedì 2 agosto 2021) Nuovo appuntamento oggi lunedì 2 agosto 2021, con la soap turca Love is in the Air. Nella puntata odierna Eda e Serkan si lanciano frecciatine e c’è attrito tra i soci maggioritari della holding: lo studio di architettura è una vera e propria polveriera. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in replica streaming. L'articolo Love is in the Air, replica puntata del 2 agosto 2021 in streaming ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 2 agosto 2021) Nuovo appuntamento oggi lunedì 2, con la soap turcais in the Air. Nellaodierna Eda e Serkan si lanciano frecciatine e c’è attrito tra i soci maggioritari della holding: lo studio di architettura è una vera e propria polveriera. Ecco ilper rivedere l’interatrasmessa da Canale 5 in. L'articolois in the Air,del 2in...

