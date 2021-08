Il centrocampista che piace al Napoli può arrivare dalla Premier League (Di lunedì 2 agosto 2021) Secondo quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, c'è un nome in particolare che potrebbe fare al caso del Napoli in seguito all'infortunio di Diego Demme. Il centrocampista, che potrebbe fare coppia con Fabián Ruiz in attesa del rientro del numero quattro, potrebbe arrivare da un club di Premier League. Si tratta di Sander Berge, metodista norvegese dello Sheffield United. Il direttore sportivo Giuntoli si dice ottimista sul suo possibile ingaggio, considerando che il ruolo del centrocampista rimane un ruolo fondamentale da puntellare (insieme a quello del terzino sinistro). Leggi su spazionapoli (Di lunedì 2 agosto 2021) Secondo quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, c'è un nome in particolare che potrebbe fare al caso delin seguito all'infortunio di Diego Demme. Il, che potrebbe fare coppia con Fabián Ruiz in attesa del rientro del numero quattro, potrebbeda un club di. Si tratta di Sander Berge, metodista norvegese dello Sheffield United. Il direttore sportivo Giuntoli si dice ottimista sul suo possibile ingaggio, considerando che il ruolo delrimane un ruolo fondamentale da puntellare (insieme a quello del terzino sinistro).

