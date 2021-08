Tokyo 2020, la storia del 46enne Dallas Oberholzer in gara nello skateboard: “Mi fa sentire vivo” (Di domenica 1 agosto 2021) Dallas Oberholzer, 46 anni di Durban, sarà uno degli atleti più anziani in gara nel Park e sfiderà avversari di gran lunga più giovani per rappresentare il suo Sudafrica ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Oberholzer ha raccontato di aver dedicato la sua intera vita allo skateboard, senza mai trovare un ‘vero’ lavoro, dicendosi consapevole di non poter agguantare una medaglia, ma di essere allo stesso tempo il migliore del suo Paese. Il sudafricano ha viaggiato molto nella sua vita dopo aver conseguito una laurea in marketing e considera lo skateboard un ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021), 46 anni di Durban, sarà uno degli atleti più anziani innel Park e sfiderà avversari di gran lunga più giovani per rappresentare il suo Sudafrica ai Giochi Olimpici diha raccontato di aver dedicato la sua intera vita allo, senza mai trovare un ‘vero’ lavoro, dicendosi consapevole di non poter agguantare una medaglia, ma di essere allo stesso tempo il migliore del suo Paese. Il sudafricano ha viaggiato molto nella sua vita dopo aver conseguito una laurea in marketing e considera loun ...

