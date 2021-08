Covid, in Italia il 60% degli abitanti ha completato il ciclo vaccinale: i dati (Di domenica 1 agosto 2021) Proseguono in Italia le vaccinazioni contro il Covid-19, con il 60% degli Italiani che ha ricevuto due dosi: dati e dichiarazioni del Commissario Figliuolo. In Italia proseguono le vaccinazioni contro il Covid-19. Infatti questa mattina il paese ha raggiunto quota 32.404.909 persone completamente vaccinate, pari al 60,00% della popolazione Over 12. A rendere noto il L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 1 agosto 2021) Proseguono inle vaccinazioni contro il-19, con il 60%ni che ha ricevuto due dosi:e dichiarazioni del Commissario Figliuolo. Inproseguono le vaccinazioni contro il-19. Infatti questa mattina il paese ha raggiunto quota 32.404.909 persone completamente vaccinate, pari al 60,00% della popolazione Over 12. A rendere noto il L'articolo proviene da Inews.it.

