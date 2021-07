Paura per Gino Paoli, il cantautore cancella due concerti per motivi di salute (Di sabato 31 luglio 2021) Da poco è arrivata la notizia che il cantante Gino Paoli avrebbe cancellato il secondo concerto nel giro di pochi giorni. Immediatamente i tabloid hanno postato la notizia sulle loro pagine mettendo in ansia tutti i fans del cantante Romano. Gino Paoli sarebbe impegnato in un tour insieme al suo amico Danilo Rea è quello che si sa per certo è che il cantante soffrire di gravi problemi di labirintite. Non è ancora stato reso noto però se il problema sia questo. Ci auguriamo di vederlo presto risalire sul palco per cantare le sue meravigliose canzoni. ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 31 luglio 2021) Da poco è arrivata la notizia che il cantanteavrebbeto il secondo concerto nel giro di pochi giorni. Immediatamente i tabloid hanno postato la notizia sulle loro pagine mettendo in ansia tutti i fans del cantante Romano.sarebbe impegnato in un tour insieme al suo amico Danilo Rea è quello che si sa per certo è che il cantante soffrire di gravi problemi di labirintite. Non è ancora stato reso noto però se il problema sia questo. Ci auguriamo di vederlo presto risalire sul palco per cantare le sue meravigliose canzoni. ...

