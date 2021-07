Fipe Campania | appello a De Luca | Se non si prolunga la vendita di alcolici dopo le 22 campo libero agli abusivi

Leggi su ildenaro

(Di sabato 31 luglio 2021) I rappresentanti diConfcommerciohanno scritto al presidente della RegioneVincenzo Dee all’assessore regionale alle attività produttive Antonio Marchiello per richiedere un allungamento degli orari per ladi bevande alcoliche, in vista domani della scadenza dell’ordinanza regionale che vieta lada asporto oltre le 22. “La stagione turistica è in pieno svolgimento soprattutto nelle aree a maggiore vocazione turistica – scrive Massimo Di Porzio, presidente Fipd– e si verifica una grande perdita di fatturato, oltretutto ...