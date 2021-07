In Spagna i riders tutelati per legge come dipendenti da metà agosto. E Deliveroo se ne va dal Paese (Di venerdì 30 luglio 2021) Il governo di Pedro Sanchez ha varato a marzo la normativa per imporre a partire da metà agosto maggiori tutele ai fattorini come ad altri lavoratori del settore della cosiddetta gig economy in Spagna equiparandoli a normali dipendenti. E a due settimane dall’entrata in vigore della legge, il colosso britannico della consegne di cibi a domicilio Deliveroo è pronto a chiudere il proprio ramo spagnolo e a mettere fine nei prossimi mesi a ogni attività nel Paese iberico. Il piano di sganciamento è stato annunciato oggi a Madrid dai vertici dell’azienda, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) Il governo di Pedro Sanchez ha varato a marzo la normativa per imporre a partire damaggiori tutele ai fattoriniad altri lavoratori del settore della cosiddetta gig economy inequiparandoli a normali. E a due settimane dall’entrata in vigore della, il colosso britannico della consegne di cibi a domicilioè pronto a chiudere il proprio ramo spagnolo e a mettere fine nei prossimi mesi a ogni attività neliberico. Il piano di sganciamento è stato annunciato oggi a Madrid dai vertici dell’azienda, ...

In Spagna i riders tutelati per legge come dipendenti da metà agosto. E Deliveroo se ne va dal Paese Il Fatto Quotidiano

