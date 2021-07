Nuoto, Olimpiadi Tokyo: 4×100 misti mista, l’Italia va in finale con il quinto tempo (Di giovedì 29 luglio 2021) Volano Simone Sabbioni, Niccolà Martinenghi, Elena Di Liddo e Federica Pellegrini, che nella 4×100 misti mista combattono nella loro batteria alla pari con Cina e Australia, chiudono terzi e grazie ai risultati della prima batteria chiudono quinti e conquistano un posto in finale. Batteria azzurra che vede come primo frazionista Simone Sabbioni che chiude in 53.96 la sua frazione a dorso al sesto posto. Poi c’è Niccolò Martinenghi con la rana che chiude in 1:52.34, risalendo così al terzo posto. A delfino è la volta di Elena Di Liddo, che fa un 57.29 che vale un tempo complessivo di 2:49.63 per il secondo ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) Volano Simone Sabbioni, Niccolà Martinenghi, Elena Di Liddo e Federica Pellegrini, che nellacombattono nella loro batteria alla pari con Cina e Australia, chiudono terzi e grazie ai risultati della prima batteria chiudono quinti e conquistano un posto in. Batteria azzurra che vede come primo frazionista Simone Sabbioni che chiude in 53.96 la sua frazione a dorso al sesto posto. Poi c’è Niccolò Martinenghi con la rana che chiude in 1:52.34, risalendo così al terzo posto. A delfino è la volta di Elena Di Liddo, che fa un 57.29 che vale uncomplessivo di 2:49.63 per il secondo ...

Advertising

FINOfficial_ : Greg Patrinieri mette il ?? oltre l'ostacolo,batte la mononucleosi che lo ha colpito e debilitato da inizio giungno… - Eurosport_IT : UN CUORE IMMENSO, FANTASTICO GREG ???????? ?? - Gazzetta_it : Fede è la più grande, anche come continuità. Ora lo sport le trovi un ruolo per il futuro #Tokyo2020 - xconnexiionx : Federica pellegrini comunque la più grande la migliore convincetela a non finire col nuoto, votate al sondaggio fat… - Cucciolina96251 : RT @Gazzetta_it: Olimpiadi, nuoto: la #Quadarella conquista la finale negli 800 sl #Tokyo2020 -