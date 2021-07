Kaio Jorge Juventus: c’è la conferma del tecnico del Santos (Di giovedì 29 luglio 2021) Fernando Diniz, allenatore del Santos, conferma l’addio di Kaio Jorge: le parole sul possibile approdo alla Juventus Fernando Diniz, allenatore del Santos, ha parlato in conferenza stampa dopo il 4-0 alla Juazeirense in Coppa di Brasile. La conferma dell’addio di Kaio Jorge. «Se alla fine dovesse restare al Santos, la mia intenzione è quella di schierarlo in campo, ovviamente. Quello che ho potuto capire, parlando con Kaio è che vuole andarsene, ma trovando le modalità per ricompensare in qualche ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Fernando Diniz, allenatore dell’addio di: le parole sul possibile approdo allaFernando Diniz, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa dopo il 4-0 alla Juazeirense in Coppa di Brasile. Ladell’addio di. «Se alla fine dovesse restare al, la mia intenzione è quella di schierarlo in campo, ovviamente. Quello che ho potuto capire, parlando conè che vuole andarsene, ma trovando le modalità per ricompensare in qualche ...

