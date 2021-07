Simone Biles e il discorso motivazionale alle compagne di squadra dopo il suo ritiro (Di mercoledì 28 luglio 2021) All’indomani del suo sfogo (“devo fare ciò che è meglio per me e pensare alla mia salute mentale, perché voglio stare bene e perché c’è una vita oltre la ginnastica”), sono centinaia i messaggi di solidarietà ricevuti dalla fuoriclasse della ginnastica Simone Biles dopo il ritiro da Tokyo 2020. Un sostegno che, a sua volta, la campionessa ha voluto trasmettere alle compagne di squadra. Biles si è prima scusata con le compagne Grace McCallum, Sunisa Lee e Jordan Chiles, rivolgendosi loro con parole di affetto e incoraggiamento, come ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 luglio 2021) All’indomani del suo sfogo (“devo fare ciò che è meglio per me e pensare alla mia salute mentale, perché voglio stare bene e perché c’è una vita oltre la ginnastica”), sono centinaia i messaggi di solidarietà ricevuti dalla fuoriclasse della ginnasticailda Tokyo 2020. Un sostegno che, a sua volta, la campionessa ha voluto trasmetteredisi è prima scusata con leGrace McCallum, Sunisa Lee e Jordan Chiles, rivolgendosi loro con parole di affetto e incoraggiamento, come ...

