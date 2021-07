Nuoto, Francesca Fangio: “Batteria veloce, ce la metterò tutta per entrare in finale” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Seconda Batteria dei 200 rana che ha visto tuffarsi in vasca Francesca Fangio. La livornese ha chiuso con il crono di 2’23?89 a 83 centesimi dal suo primato nazionale fatto lo scorso 27 giugno al Settecolli. Ingresso in semifinale conquistato con merito: “La gara è buona e ho fatto solo un po’ di fatica di gambe nel secondo 100. La mia Batteria è stata la più veloce e ce la metterò tutta per entrare in finale”, commenta a caldo l’azzurra. Nel corso dell’anno solare Fangio ha migliorato il suo crono di un ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) Secondadei 200 rana che ha visto tuffarsi in vasca. La livornese ha chiuso con il crono di 2’23?89 a 83 centesimi dal suo primato nazionale fatto lo scorso 27 giugno al Settecolli. Ingresso in semiconquistato con merito: “La gara è buona e ho fatto solo un po’ di fatica di gambe nel secondo 100. La miaè stata la piùe ce laperin”, commenta a caldo l’azzurra. Nel corso dell’anno solareha migliorato il suo crono di un ...

