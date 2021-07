LIVE Stati Uniti-Iran 120-66, Olimpiadi basket in DIRETTA: prima vittoria per gli USA che dominano (Di mercoledì 28 luglio 2021) SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK PROGRAMMA 28 LUGLIO – MEDAGLIERE – AZZURRI IN GARA OGGI Si chiude, dunque, la sfida tra USA e Iran e primo successo per gli americani a Tokyo 2021! Grazie a tutti per aver seguito con noi la DIRETTA di questa sfida di basket e buona giornata! 120-66 Schiacciata di Booker a finire il match! 118-66 Due su due ai liberi per Booker 116-66 Canestro di Jamshidijafarabadi 116-64 Uno su due ai liberi per Haddadi 116-63 Tripla di Haddadi 116-60 Canestro di McGee 114-60 Uno su due ai liberi per Kazemi 114-60 Tripla di Rezaeifar 114-57 Canestro di Booker 112-57 Zero su due per Haddidi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) SEGUI LASU OA SPORT CON UN SOLO CLICK PROGRAMMA 28 LUGLIO – MEDAGLIERE – AZZURRI IN GARA OGGI Si chiude, dunque, la sfida tra USA ee primo successo per gli americani a Tokyo 2021! Grazie a tutti per aver seguito con noi ladi questa sfida die buona giornata! 120-66 Schiacciata di Booker a finire il match! 118-66 Due su due ai liberi per Booker 116-66 Canestro di Jamshidijafarabadi 116-64 Uno su due ai liberi per Haddadi 116-63 Tripla di Haddadi 116-60 Canestro di McGee 114-60 Uno su due ai liberi per Kazemi 114-60 Tripla di Rezaeifar 114-57 Canestro di Booker 112-57 Zero su due per Haddidi ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Stati Uniti-Iran 99-57 Olimpiadi basket in DIRETTA: gli americani gestiscono il vantaggio enorme - #Stati… - zazoomblog : LIVE Stati Uniti-Iran 47-17 Olimpiadi basket in DIRETTA: dominio a stelle e strisce - #Stati #Uniti-Iran #47-17… - zazoomblog : LIVE Stati Uniti-Iran Olimpiadi basket in DIRETTA: pronti per la palla a due! - #Stati #Uniti-Iran #Olimpiadi… - zazoomblog : LIVE Stati Uniti-Iran Olimpiadi basket in DIRETTA: l’ex-Dream Team vuole reagire dopo la prima batosta - #Stati… - Renato91845898 : @xheydrew I diritti già sono stati dati e sono identici a Tokyo 2020 .. la rai ha le stesse ore di live. -