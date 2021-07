Gualtieri | no a funivia Casalotti | prolunghiamo metro

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Roma – “Abbiamo già proposto un importante intervento per collegare con una tranvia Trastevere e Corviale, poi Termini e Tor Vergata, invece non porteremo a compimento la, più volte annunciata ma mai avviata, perché pensiamo sia importante realizzare un prolungamento dellepolitane e un apposito corridoio della mobilità”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrosinistra a Roma, Roberto, presentando le linee guida del suo programma sulla mobilità sostenibile in una conferenza stampa nel suo comitato elettorale a Portonaccio.

Stop allaBattistini - Casalotti , uno dei progetti di maggiore impatto immaginati dall'... Robertovuole imporre una svolta radicale al sistema dei trasporti della Capitale, con una ...... infatti, il seggio della periferia Nord - Ovest di Roma - quello della miticaurbana ... Tutt'altro discorso, invece, se dovesse liberarsi il seggio di Roberto, candidato sindaco del ...Stop alla funivia Battistini-Casalotti, uno dei progetti di maggiore impatto immaginati dall'amministrazione di Virginia Raggi, per fare spazio a un doppio prolungamento della linea, ...Non mentiva Giuseppe Conte quando giurava di non avere alcuna intenzione di correre alle suppletive di Roma, in programma in autunno nel collegio di Primavalle ...