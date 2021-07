Italgas | Gallo | coniughiamo crescita e decarbonizzazione

(Di martedì 27 luglio 2021) "I risultati del primo semestre 2021 e il livello di investimenti raggiunto dimostrano la capacità dinel coniugare gli obiettivi di, continua e sostenibile, con l'impegno per la ...

... continua e sostenibile, con l'impegno per la decarbonizzazione, fornendo un importante impulso alla ripartenza dell'economia del Paese", rimarca Paolo, Amministratore Delegato diLo afferma l'amministratore delegato diPaolo, sottolineando che nel semestre l'utile netto rettificato è cresciuto "a doppia cifra del 14,1% a 176,1 milioni nonostante prosegua l'...(Teleborsa) – Italgas chiude i primi sei mesi dell’anno con un utile netto pari a 171,2 milioni di euro, in crescita dell’11% ed un utile netto adjusted a 176,1 milioni di euro, ...MILANO (Finanza.com) Italgas ha chiuso il primo semestre 2021 con ricavi totali per 665,4 milioni di euro, +2,9% rispetto all'analogo periodo 2020. L'ebitda è salito a 489,1 mili ...