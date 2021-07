Germania, esplosione nel polo chimico in cui ha sede la Bayer. Le autorità: «Evento altamente pericoloso» (Di martedì 27 luglio 2021) È allarme in Germania per un grave incidente nel parco chimico industriale di Chempark a Leverkusen, a una ventina di minuti da Colonia, dove hanno sede anche gli stabilimenti della Bayer. In mattinata nell’impianto si è verificata una forte esplosione, che si è sentita a chilometri di distanza e ha provocato l’innalzamento di una alta e densa nube di fumo nero, visibile anche da altre città. La Protezione civile ha classificato l’Evento come «altamente pericoloso» e le autorità hanno invitato immediatamente la popolazione a chiudere le ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 luglio 2021) È allarme inper un grave incidente nel parcoindustriale di Chempark a Leverkusen, a una ventina di minuti da Colonia, dove hannoanche gli stabilimenti della. In mattinata nell’impianto si è verificata una forte, che si è sentita a chilometri di distanza e ha provocato l’innalzamento di una alta e densa nube di fumo nero, visibile anche da altre città. La Protezione civile ha classificato l’come «» e lehanno invitato immediatamente la popolazione a chiudere le ...

repubblica : ?? Germania, esplosione in un impianto chimico a Leverkusen, cinque dispersi e due feriti gravi - RaiNews : Forte esplosione in un impianto chimico a Leverkusen, nell'ovest della Germania. Lo riferiscono i media tedeschi, c… - LaStampa : Paura in Germania: esplosione in un impianto chimico a Leverkusen, una grande nube nera nel cielo - giovannella58 : RT @ChiodiDonatella: +++#BREAKING NEWS+++ ?? #GERMANIA, #LEVERKUSEN: 'PERICOLO ESTREMO', PER UNA FORTE #ESPLOSIONE ALL'IMPIANTO #CHIMICO DE… - marioricciard18 : RT @ilpost: C’è stata un’esplosione in un impianto chimico di Leverkusen, in Germania: ci sono feriti e dispersi -