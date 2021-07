Covid Italia oggi, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 27 luglio (Di martedì 27 luglio 2021) Il bollettino Covid Italia di oggi, martedì 27 luglio, con dati e news della Protezione Civile – regione per regione – su contagi, ricoveri, morti. I numeri sulla pandemia di coronavirus da Lombardia, Toscana, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia. Il punto sulle vaccinazioni mentre sul tavolo del governo c’è il dossier scuola e si valuta l’obbligo del vaccino. Sono 490 i nuovi contagi da coronavirus oggi 27 luglio in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri due ... Leggi su italiasera (Di martedì 27 luglio 2021) Ildi, martedì 27, con dati e news della– regione per regione – su, ricoveri, morti. I numeri sulla pandemia di coronavirus da Lombardia, Toscana, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia. Il punto sulle vaccinazioni mentre sul tavolo del governo c’è il dossier scuola e si valuta l’obbligo del vaccino. Sono 490 i nuovida coronavirus27in Veneto, secondo i dati dell’ultimo. Si registrano altri due ...

Advertising

christianrocca : Il sottosegretario del governo Draghi che non sa che l’Italia è il principale beneficiario dei fondi europei a CAUS… - nzingaretti : L’Aeroporto di Fiumicino è il primo al mondo dove si potrà fare il vaccino in partenza per le vacanze. È il sistem… - lauraboldrini : Allarmano la destituzione del governo e il congelamento del Parlamento, insieme alle limitazioni ai media, volute d… - eowyn962010 : RT @PieCicci74: l’Unione europea pare abbia approvato 5 terapie anti #Covid_19 da distribuire in tutta #Europa e disponibili anche in #Ital… - vecchionerd : RT @Corriere: Come spiegare le morti dei bambini in Indonesia? E in Italia chi sono i minori ricover... -