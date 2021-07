Che fare con i grandi spazi commerciali lasciati vuoti dalla pandemia (Di martedì 27 luglio 2021) Negli ultimi anni molti grandi negozi, soprattutto a Roma e Milano, sono rimasti inutilizzati e la pandemia ha accellerato questa tendenza. È un’occasione per ripensare il patrimonio pubblico e privato in un’ottica più sostenibile. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 27 luglio 2021) Negli ultimi anni moltinegozi, soprattutto a Roma e Milano, sono rimasti inutilizzati e laha accellerato questa tendenza. È un’occasione per ripensare il patrimonio pubblico e privato in un’ottica più sostenibile. Leggi

Advertising

borghi_claudio : Unico giornale che coraggiosamente continua a fare informazione è @LaVeritaWeb Direi che sarebbe doveroso comprarn… - borghi_claudio : Aspettiamo lunghe indagini per capire se c'è correlazione andando avanti tranquilli a fare vaccini a minori che di… - borghi_claudio : Domani su @byoblu vediamo se riusciamo a fare una sorpresa che in tanti mi hanno chiesto - antropovera : Le persone davvero intossicanti sono quelle che pur di non volerti vedere andare avanti ti trattengono al loro stes… - msarigu72 : RT @CharlyMatt: Spero che il caso #GraficaVeneta seppellisca definitivamente il filone mediatico 'i giovani non hanno voglia di fare un caz… -