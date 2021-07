Olimpiadi, 'Sei uguale a Bruno Fernandes'. Il commento di Jendoubi... (Di domenica 25 luglio 2021) Khalil Jendoubi è salito sul secondo gradino più alto del podio alle Olimpiadi dopo esser stato sconfitto in finale dal nostro italiano Dell'Aquila. Il giovane ragazzo pugliese ha avuto la meglio sul ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 25 luglio 2021) Khalilè salito sul secondo gradino più alto del podio alledopo esser stato sconfitto in finale dal nostro italiano Dell'Aquila. Il giovane ragazzo pugliese ha avuto la meglio sul ...

Advertising

Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Sei atleti azzurri sono in quarantena al villaggio di #Tokyo2020 per un 'close contact' in aereo il 18… - Agenzia_Ansa : Il covid arriva a Tokyo 2020, 15 positivi ai Giochi. A sei giorni dall'inizio delle Olimpiadi. Lo hanno reso noto o… - acacciatore94 : RT @believeinmusic_: È il 2004. Sei davanti la tv con un succo di frutta in mano e segui con attenzione tutte le gare delle Olimpiadi perch… - _Himawari_ : RT @believeinmusic_: È il 2004. Sei davanti la tv con un succo di frutta in mano e segui con attenzione tutte le gare delle Olimpiadi perch… - _itsFridayTheen : RT @believeinmusic_: È il 2004. Sei davanti la tv con un succo di frutta in mano e segui con attenzione tutte le gare delle Olimpiadi perch… -