Covid | ultime notizie Bollettino | 4 743 casi e 7 decessi | tasso di positività 2 | 7% LIVE

(Di domenica 25 luglio 2021) Processati 176.653 tamponi. Aumentano i pazienti in terapia intensiva (+6) e i ricoveri ordinari (+52). Sette iin 24 ore. "Entro fine luglio vaccinato il 60% degli over 12", ha detto il commissario all'emergenza Figliuolo. Focolaio a Stromboli e tra l'equipaggio della nave della Marina Amerigo Vespucci. Boom di somministrazioni tra i giovani, dosi triple rispetto a 50-69enni

ROMA - I positivi ai testindividuati nelle24 ore sono 4.743, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.140. Sono invece 7 le vittime in un giorno, a fronte delle 5 di ieri. 176.653 i tamponi ...Raggi: 'Follia inaccettabile'Lazio, bollettino oggi 25 luglio In frenata il numero dei casi, ... Asl Roma 1 : 163 nuovi casi nelle24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link ...PALERMO – E’ sbarcato in aeroporto a Palermo, convinto, referto alla mano, di essersi messo il virus alle spalle e poi ha scoperto di essere ancora positivo. E’ l’ultima puntata dell’odissea di un sic ...Sono 4743 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, un calo rispetto ai 5.140 del giorno precedente. Le vittime sono 7 (mentre il dato precedente era 3). Il totale dei dece ...