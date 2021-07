Tokyo 2020 ciclismo su strada, Nibali: “Ci abbiamo provato, bisogna accettare il risultato” (Di sabato 24 luglio 2021) “Siamo venuti senza un leader unico ben definito sapevamo che dovevamo cercare di creare delle situazioni particolari, abbiamo provato a muovere le cose. Ogni gara ha la sua storia ma bisogna accettare il risultato“. Queste la parole di Vincenzo Nibali dopo la prova di ciclismo su strada alle Olimpiadi di Tokyo 2020, vinta da Richard Carapaz. Un risultato amaro per l’Italia, con Alberto Bettiol, unico Azzurro in grado di rimanere nel gruppo di testa, che ha dovuto mollare a 15 km dall’arrivo per crampi. ... Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021) “Siamo venuti senza un leader unico ben definito sapevamo che dovevamo cercare di creare delle situazioni particolari,a muovere le cose. Ogni gara ha la sua storia mail“. Queste la parole di Vincenzodopo la prova disualle Olimpiadi di, vinta da Richard Carapaz. Unamaro per l’Italia, con Alberto Bettiol, unico Azzurro in grado di rimanere nel gruppo di testa, che ha dovuto mollare a 15 km dall’arrivo per crampi. ...

