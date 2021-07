Due arbitri sospesi dall'AIA: il motivo (Di giovedì 22 luglio 2021) Altre due perdite per il neo-designatore Gianluca Rocchi, dopo le dimissioni di Calvarese e la squalifica di Pasqua e La Penna, perderà altri due fischietti, quelli di Davide Massa e Piero Giacomelli che sono stati sospesi.. Le ragioni della sospensione dei due sono legate all'indagine della Procura arbitrale per la questione legata ai rimborsi delle trasferte. Però, a differenza di Pasqua e La Penna, le presunte infrazioni sarebbero meno gravi, ma comunque i due arbitri dovranno difendersi di fronte alla commissione disciplinare dell'Aia nelle prossime settimane. Questo è quanto riferito da Sky Sport. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 22 luglio 2021) Altre due perdite per il neo-designatore Gianluca Rocchi, dopo le dimissioni di Calvarese e la squalifica di Pasqua e La Penna, perderà altri due fischietti, quelli di Davide Massa e Piero Giacomelli che sono stati.. Le ragioni della sospensione dei due sono legate all'indagine della Procura arbitrale per la questione legata ai rimborsi delle trasferte. Però, a differenza di Pasqua e La Penna, le presunte infrazioni sarebbero meno gravi, ma comunque i duedovranno difendersi di fronte alla commissione disciplinare dell'Aia nelle prossime settimane. Questo è quanto riferito da Sky Sport.

