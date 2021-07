Covid, Draghi: “Economia italiana in ripresa ma Green pass è condizione per tenere attività aperte” (Di giovedì 22 luglio 2021) (Teleborsa) – “L’Economia va bene, si sta riprendendo e l’Italia cresce a un ritmo anche superiore a quello di altri Paesi europei” ma, in questa fase, il ritorno alla normalità può essere assicurato solo attraverso il Green pass in quanto “la variante Delta è anche più minacciosa di altre varianti”. Questo il quadro presentato dal presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al nuovo decreto legge Covid e ha approvato all’unanimità l’autorizzazione della fiducia sulla riforma della giustizia. “La variante Delta – ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 luglio 2021) (Teleborsa) – “L’va bene, si sta riprendendo e l’Italia cresce a un ritmo anche superiore a quello di altri Paesi europei” ma, in questa fase, il ritorno alla normalità può essere assicurato solo attraverso ilin quanto “la variante Delta è anche più minacciosa di altre varianti”. Questo il quadro presentato dal presidente del Consiglio Marionel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al nuovo decreto leggee ha approvato all’unanimità l’autorizzazione della fiducia sulla riforma della giustizia. “La variante Delta – ...

