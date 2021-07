Troppi rischi | l’Inter rinuncia alla trasferta negli Usa

(Di giovedì 22 luglio 2021) L'Inter ha deciso di non partire per la tournéeStati Uniti per tutelare la salute di tutto il gruppo squadra. Questa notizia stravolge il programma delle prossime settimane dei nerazzurri, che sarebbero dovuti partire nelle prossime ore per la Florida, dove la formazione di Simone Inzaghi sarebbe rimasta dal 22 al 29 luglio."FC Internazionale Milano comunica che non si recheràUsa per la Florida Cup - è scritto in una nota del club - in considerazione deiche, allo stato attuale, comportano gli spostamenti internazionali in conseguenza dell`evoluzione del propagarsi della pandemia,che hanno già ...

Ultime calcio - L 'Inter ha ufficializzato con una nota sul sito che non si recherà in America per disputare la tournée internazionale della Florida Cup :Il comunicato: 'per gli spostamenti internazionali' Con una nota sul proprio sito ufficiale diffusa in serata l'Inter ha spiegato i motivi dietro la rinuncia. 'FC Internazionale Milano ...Novità in casa Inter. Cambia i suoi piani l'Inter di Simone Inzaghi, in attesa - fino a poche ore fa - di partire per la tournée negli Stati Uniti. Il club, infatti, ha deciso di non partire più annul ...In oltre un anno dalla sua nascita e a metà della sua vita potenziale, almeno sulla carta, il Superbonus 110% ha speso meno del 20% della sua dote da 18 miliardi e ha perso l’80% ...