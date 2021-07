Regione Lombardia, Moratti si smarca da Fontana sul green pass per i luoghi pubblici: “Sono favorevole” (Di sabato 17 luglio 2021) La Regione Lombardia è favorevole o contraria all’uso del green pass per entrare nei locali pubblici? Non è chiaro. Se il presidente leghista Attilio Fontana è contrario, la sua vice Letizia Moratti si è dichiarata molto favorevole. E dire che lo stesso governatore sul tema ha cambiato posizione in poche ore. Il 13 luglio alle 15 e 31 aveva detto: “Penso che noi saremo sicuramente favorevoli a una misura di questo genere”. Meno di due ore dopo era arrivata la rettifica: “Non è che io chieda l’utilizzo del green ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) Lao contraria all’uso delper entrare nei locali? Non è chiaro. Se il presidente leghista Attilioè contrario, la sua vice Letiziasi è dichiarata molto. E dire che lo stesso governatore sul tema ha cambiato posizione in poche ore. Il 13 luglio alle 15 e 31 aveva detto: “Penso che noi saremo sicuramente favorevoli a una misura di questo genere”. Meno di due ore dopo era arrivata la rettifica: “Non è che io chieda l’utilizzo del...

