Michele Sarno ospite a Tribuna Politica: "Cittadini potranno dialogare con me" (Di martedì 18 maggio 2021) di Erika Noschese "La porta della mia stanza sarà aperta, liberamente, ai Cittadini due volte al mese: potranno comunicare con me senza bisogno di filtri". Lo ha annunciato l'avvocato Michele Sarno, candidato sindaco per la città di Salerno, ospite di Tribuna Politica. Sarno, ad oggi, può contare anche sul sostegno di Fratelli d'Italia, unico partito della coalizione di centrodestra ad essersi già esposto, annunciando il sostegno all'avvocato penalista. "Io sto continuando il percorso avviato mesi fa di confronto con la città, sto cercando di creare le condizioni per un programma onnicomprensivo, con una totale appoggio – ha dichiarato Sarno – Per troppi anni in questa città abbiamo assistito ad una differenziazione e una divisione e ...

