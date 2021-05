La Lega Serie A annuncia la creazione dei “Serie A Ambassadors” | ecco chi sono

(Di martedì 18 maggio 2021) Laladei “”, un team di campioni che hanno reso grande laA e che rappresenteranno il calcio italiano negli eventi organizzati dallaA. I primi Top Players a far parte di questo progetto – si legge nella nota dellaA – saranno Vincent Candela, Ciro Ferrara, Marco Materazzi, Andriy Shevchenko, Luca Toni, Francesco Totti, Christian Vieri e Gianluca Zambrotta. Glisaranno impegnati in primo luogo in progetti di responsabilità sociale, portando la propria immagine e la propria esperienza a sostegno di attività ...

Advertising

SerieA : Si chiude la 37ª giornata di #SerieATIM: ecco i risultati completi! ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A per… - SerieA : Triplice fischio per la 36ª giornata di #SerieATIM: ecco tutti i risultati! ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Seri… - TuttoAvellinoit : Il centrocampista dell'#Atalanta si schiera apertamente contro la nuova #CoppaItalia #SerieC - FcInterNewsit : La Lega annuncia il progetto 'Serie A Ambassadors': ci sono anche Vieri e Materazzi - giornaleradiofm : Approfondimenti: Giudice: nove squalificati in Serie A: (ANSA) - ROMA, 18 MAG - Il giudice sportivo della Lega calc… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega Serie

...cui qualità - credeteci - non ha nulla da invidiare a set composti interamente in metallo o in. poi riproposta in diverse salse all'interno di ogni capitolo dellaMario Kart . Il design è ...Continua a ritmo sostenuto il calendario dellaD . Domani, mercoledì 19 maggio alle 16.00, si giocano le partite della 13giornata di ritorno ...streaming sulla pagina Facebook ufficiale della...Per il secondo anno confermata la formula delle Poule Scudetto e Promozione ROMA, 13 MAG - Il Dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti, a seguito dell’esame delle domande di iscriz ...Nel nuovo pacchetto del decreto Sostegni bis, sono allo studio una serie di misure che riguardano il lavoro. A partire dal contratto di ricollocazione annunciato dal ministro del Lavoro Andrea Orlando ...