India | Ciclone Tauktae devasta la costa occidentale | pazienti Covid trasferiti

Leggi su zon

(Di martedì 18 maggio 2021) Un terribile uragano stando in queste ore ladell’. Interrotta la campagna vaccinale eL’nelle ultime settimane sta lottando duramente con una terribile ondata di contagi. Il bilancio, ad oggi, sale ad oltre 25 milioni di casi e il numero di morti (solo da fonti ufficiali), continua a salire vertiginosamente. Purtroppo, però, non è l’unica calamità a colpire in queste ore il Paese. Un terribile uragano, chiamato, stando la. Particolarmente colpite le zone del Kerala, Goa e Maharashtra. L’aeroporto di Mumbai è stato chiuso e, nella stessa città, le autorità hanno consigliato alle persone ...