FIFA 21 | Kiyan Prince rivive a quindici anni dalla morte

(Di martedì 18 maggio 2021) Dopo la tragica e prematura dipartita,riceve un omaggio postumo: il giocatore “torna in vita” virtualmente, con21 Un nuovo giocatore sta per unirsi alla rosa di21, ma l’arrivo disi dimostra postumo di. Il giocatore dei Queen’s Park Rangers, assassinato tragicamente nel marzo del 2006, è stato omaggiato con una nuova iscrizione alla squadra, con il numero 30 sulla maglietta: l’età che avrebbe il ragazzo se fosse ancora in vita. Electronic Arts ha però deciso di spingersi oltre, dando alla maglietta l’unico giocatore capace di riempirla: lo sforzo congiunto dell’università di Bradford, dello studio di effetti speciali Framestore e dei familiari di, ovvero un modello 3D ...

