Belgio - Aziendali elettriche premiate dalla leva fiscale

(Di martedì 18 maggio 2021) Accelerazione del governo belga per favorire la mobilità elettrica, anche in azienda: dal 2026, infatti, solo i veicoli a emissioni 0 potranno godere della deducibilità per le spese. Il primo anno si potrà dedurre il 100% del valore, tasso che inizierà a decrescere anno dopo anno, per arrivare al 67,5% nel 2031. L'obiettivo, ovviamente, è quello di spingere sulla svolta elettrica salvaguardando le entrate del governo, dato che le tasse su gasolio e benzina - va sottolineato - sono oggi un'importante fonte di entrate. Al contrario di quanto previsto per le, alle auto a propulsione endotermica verranno applicati dei tassi di deducibilità decrescenti a partire dal 2023, che andranno ad azzerarsi nel 2028. Insomma, la, assieme al miglioramento del prodotto per costi e autonomia e delle ...

Dal 2026 auto in uso ai dipendenti deducibili solo se a emissioni 0. E dal 2023 saranno penalizzate quelle a propulsione termica ...